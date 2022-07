Vaquinha para famílias de Bruno e Dom supera meta de R$ 100 mil

Um dia antes de o assassinato do indigenista Bruno Pereira e o jornalista inglês Dom Phillips completar um mês, a vaquinha online aberta em benefício das famílias dos dois superou a meta de 100.000 reais.

Os 101.587 reais arrecadados até a noite desta segunda-feira, por 761 apoiadores, serão divididos igualmente entre as famílias de Bruno e Dom. As doações ainda podem ser feitas.

“Bruno dedicou sua vida à defesa dos direitos dos indígenas brasileiros. Ele era reverenciado nacionalmente como um lutador incansável e, há anos, foi ameaçado pelo trabalho que amou. Ele era marido de Beatriz de Almeida Matos e pai de três lindos filhos de 2, 3 e 16 anos de idade”, diz o texto da vaquinha sobre o indigenista.

“Dom e sua esposa brasileira Alessandra Sampaio fizeram enormes sacrifícios para tornar possível este projeto de livro. Alê desistiu de seu emprego trabalhando com mulheres refugiadas para se mudar do Rio para Salvador para reduzir os custos do casal. Dom sempre foi um freelancer precarizado e abriu mão da renda que recebia escrevendo reportagens para jornais em janeiro de 2021 para se concentrar inteiramente no livro. O dinheiro estava apertado e o casal estava contando com a entrega de um novo rascunho do livro para receber seu próximo pagamento – agora Dom nunca poderá fazê-lo, embora esperemos que o livro ainda seja publicado”, complementa, sobre o jornalista inglês.

Continua após a publicidade