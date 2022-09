‘Vão ter que ter muita coragem pra me tirarem de combate’, diz Bolsonaro

Na entrevista que concedeu na manhã desta terça-feira à Joven Pan, o presidente Jair Bolsonaro voltou a atacar ministros do STF e investiu sua artilharia contra Lula, seu principal adversário nas eleições. Em meio às críticas ao petista, ele fez uma insinuação de que poderiam tirá-lo “de combate”, destacando que seria necessário “ter muita coragem” para fazer isso.

A declaração ocorreu horas antes da sessão do TSE que tem na pauta o julgamento do pedido de registro de sua candidatura, sob a relatoria do presidente do tribunal, o ministro Alexandre de Moraes.

“Se me tirarem de combate, por um motivo injusto… que vão ter que ter muita coragem pra fazer isso daí, sobra pro Lula. Entra em campo pra jogar um futebol, com time adversário sem goleiro. Pra voltar o que era antes?”, declarou Bolsonaro.