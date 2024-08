Vanderlan prevê sabatina de Galípolo para depois do 7 de Setembro

Depois de Fernando Haddad anunciar, nesta quarta 28,-feira, a decisão de Lula de indicar Gabriel Galípolo para o comando do Banco Central, o presidente da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, Vanderlan Cardoso, decidiu marcar a sabatina do escolhido do governo para a semana seguinte ao 7 de Setembro.

Cardoso avalia que Galípolo precisará cumprir os ritos do Senado que antecedem as sabatinas. No caso, visitar cada um dos senadores da comissão para se apresentar e expor um pouco de suas ideias. Por causa disso, o mais adequado, na visão do senador, é que a sabatina ocorra depois do feriado da Independência.