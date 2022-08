Vamos ter eleições limpas, está tudo pacificado, diz Bolsonaro

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Jair Bolsonaro disse na noite desta segunda em entrevista ao Jornal Nacional, da TV Globo, que o país terá eleições limpas neste ano e que a sua relação com ministros do TSE e do Supremo está “pacificada”. Bolsonaro respondia a uma pergunta sobre seus constantes questionamentos às urnas eletrônicas e ataques ao ministro Luís Roberto Barroso.

“Quem vem sendo perseguido o tempo todo por um ministro do Supremo sou eu em um inquérito completamente ilegal. As medidas que vinham sendo tomadas por esse ministro [no inquérito das fake news] eram contestadas. Lá atrás inclusive, a procuradora Raquel Dodge deu um parecer para que esse inquérito deixasse de existir e ele continuou existindo. A temperatura subiu. Hoje em dia, pelo que tudo indica, está pacificado e eu espero que seja uma página virada”, disse Bolsonaro.

Sobre os questionamentos às urnas eletrônicas e ameaças golpistas, Bolsonaro disse que haverá eleições “limpas e transparentes” neste ano na condução de Alexandre de Moraes na presidência do TSE, mas afirmou que “precisou provocar para que se chegasse a este ponto”. “Podem ter certeza de que terão eleições limpas e transparentes no corrente ano”.