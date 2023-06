‘Vamos crescer acima de 2%’, diz Lula sobre o PIB de 2023

Lula disse nesta quinta-feira que a economia vai crescer “2% ou 2,5%”, em 2023. Em entrevista a rádios de Goiás, o petista disse que levou a estimativa otimista a diretora do FMI, Kristalina Georgieva, durante a cúpula do G7.

“Tive a oportunidade de conversar com a diretora do Fundo Monetário Internacional, que fazia uma previsão de crescimento de 0,9% do PIB aqui no Brasil. (…) Eu quero, no final do ano, provar para ela que ela estava errada em relação ao PIB brasileiro”, disse Lula.

“Nós vamos crescer acima de 2%, 2,5% e, se acontecer o que estou pensando, a gente pode crescer até um pouco mais”, acrescentou.

Segundo o petista, o “dinheiro começou a voltar”, por conta do reconhecimento internacional e a volta do investimento em alguns setores, como a cultura. Lula também atribui sua expectativa de crescimento da economia à retomada do poder de compra da população, por meio de políticas sociais, e voltou a criticar o Banco Central.

“Não tem explicação nesse país a taxa de juros a 13,25% com inflação a 4,5%. Não tem nenhum sentido, nenhuma explicação. Não temos inflação de demanda, o povo não está comprando”, afirmou.

O Comitê de Política Monetária tem encontro marcado para os dias 20 e 21 de junho. Na reunião, diretores do Banco Central vão se debruçar sobre as perspectivas da taxa básica de juros.