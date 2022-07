Valdemar vai a Fachin no TSE para se descolar do golpismo de Bolsonaro

Presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto vai se encontrar com o chefe do TSE, ministro Edson Fachin, no fim da tarde desta quarta-feira.

A conversa ocorre um dia depois de Fachin ter detonado o discurso golpista de Jair Bolsonaro contra as urnas numa reunião com advogados apoiadores de Lula.

Aliados de Valdemar na cúpula do PL, ouvidos pelo Radar, dizem que o partido quer deixar claro ao TSE que não faz parte da cruzada golpista de Bolsonaro contra as instituições e contra o sistema eleitoral.