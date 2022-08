A preocupação de Valdemar e Bolsonaro com Minas Gerais

Preocupado com a falta de um palanque forte em Minas Gerais e com a indefinição de Romeu Zema diante das recentes investidas de Jair Bolsonaro, Valdemar Costa Neto vai levar o senador Carlos Viana (PL) ao encontro do presidente nesta semana para definir se a sua candidatura ao governo do estado sairá ou não.

Bolsonaro, aliás, está irritado com o comportamento de Zema, que lidera com folga as pesquisas e pode ganhar no primeiro turno. Viana, por sua vez, tem cerca de 4% das intenções de voto.

Minas é o segundo maior colégio eleitoral do país, com mais de 12 milhões de eleitores. Segundo pesquisa do Datatempo divulgada na semana passada, Bolsonaro tem 15 pontos percentuais a menos que Lula no estado.

Os mineiros, aliás, costumam sinalizar o vencedor das eleições presidenciais. Desde 1950, nenhum presidente foi eleito sem vencer em Minas.