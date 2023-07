Valdemar quer expulsar deputado que fez o ‘L’ com ministros de Lula

O presidente do PL Nacional, Valdemar Costa Neto, pediu para o diretório cearense abrir o processo de expulsão de Yury do Paredão da sigla. O deputado viajou na semana passada com os ministros de Lula, Waldez Goés (Desenvolvimento Regional) e Paulo Pimenta (Secretaria de Comunicação Social), para Salgueiro (CE).

O parlamentar participou da cerimônia de lançamento do novo sistema de bombas da transposição do Rio São Francisco e fez o “L” em foto com aliados do petista. Além dos ministros do governo Lula e do parlamentar do partido de Jair Bolsonaro, o deputado Pedro Campos (PSB-PE), o secretário de Recursos Hídricos do Ceará, Robério Monteiro, e a vice-governadora do estado, Jade Romero, também posaram fazendo o símbolo em referência ao presidente na quinta-feira passada.

“Solicitei ao Diretório do PL no Ceará a abertura do processo de expulsão do deputado federal Yury do Paredão. Ao que tudo indica, o parlamentar licenciado parece não comungar com os ideais do Partido Liberal”, escreveu Valdemar Costa Neto nesta segunda, no Twitter.

Nas redes sociais, Carlos Jordy (PL-RJ), líder da oposição na Câmara, sugeriu ao presidente do partido manter o parlamentar na sigla, mas deixá-lo cair no ostracismo.

“Presidente [Valdemar Costa Neto], você estará fazendo o que ele quer. Ele quer ser expulso para poder levar o mandato dele. A melhor alternativa seria deixá-lo no sal: sem comissões, sem fundo e sem diretórios. Um morto-vivo no PL. E, se ele tentar sair do partido, perderá o mandato”, disse Jordy.

