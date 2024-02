Valdemar Costa Neto na Paulista; saiba que horas Bolsonaro chegará ao ato

Presidente do PL, Valdemar Costa Neto decidiu comparecer ao ato na Avenida Paulista. Como há uma ordem do ministro Alexandre de Moraes para que ele não tenha contato com investigados no inquérito do STF sobre o golpe, o cacique vai subir no no palanque por volta de 12h50.

Segundo os organizadores do evento, Costa Neto deve interagir com o público que já lota a avenida, mas não deve fazer discurso político.

Depois, da saída do presidente do PL, quem subirá ao palanque, por volta de 13h40, será o pastor Silas Malafaia. Bolsonaro só chegará ao ato por volta de 14h45