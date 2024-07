Vai aos jogos de Paris? Governo recomenda tomar algumas vacinas

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde publicou recentemente uma nota técnica de recomendação de vacinação para os atletas, membros das delegações e turistas que irão aos Jogos Olímpicos de Paris nos próximos dias.

Dentre os imunizantes recomendados aos atletas e integrantes da delegação brasileira estão as vacinas tríplice viral, tetraviral, DTP, influenza e covid-19.

Com o objetivo de proteger a população brasileira da reintrodução de doenças já eliminadas no país, a pasta também recomenda vacinação para viajantes que irão assistir aos jogos.

Tais alertas se dão em decorrência do cenário epidemiológico mundial, com ocorrência de surtos de sarampo, rubéola e coqueluche, além da circulação de influenza e covid-19 em países da Europa, da América do Norte e da Ásia.

Continua após a publicidade

“Grandes eventos como as Olimpíadas aumentam o fluxo de pessoas e aglomerações, o que aumenta o risco de transmissão de doenças. Por isso a vacinação se faz importante, para reduzir a ameaça de reintrodução de doenças que estão em controle ou já eliminadas no país”, diz a secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente Ethel Maciel.

As doses poderão ser administradas em qualquer uma das unidades de vacinação, em todo o território nacional.