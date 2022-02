Vacinação contra a Covid-19 alcança 70% de aprovação nas redes

Apesar dos grupos antivacina que insistem em boicotar o processo de imunização da população, a vacinação contra a Covid-19 teve a aprovação de 70% nas redes sociais em janeiro, apontou um levantamento da .MAP, empresa de inteligência de mercado.

Segundo a pesquisa, a saúde tem dominado o debate nas redes, principalmente neste início de ano que os casos de Covid-19 tiveram um salto por conta da variante ômicron e também por conta da vacinação infantil, liberada no mês passado e que encontra resistência em conservadores, entre eles o presidente Jair Bolsonaro.

A .MAP analisou 1,4 milhão de postagens no Twitter e no Facebook em janeiro. O avanço da vacinação e a queda no número de mortes pela Covid-19 fez crescer a confiança do internauta com o país, que chegou, segundo o levantamento, em 46%, o nível mais alto nos últimos 13 meses.

Além da saúde, outros dois temas que dominaram os debates nas redes, em janeiro, foram as eleições 2022 e a diversidade. Este último tema ficou em alta em razão das discussões sobre racismo e transfobia no Big Brother.