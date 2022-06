‘Urnas eletrônicas têm 26 anos de uma história exemplar’, diz Fachin

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Presidente do tribunal, Edson Fachin voltou a defender nesta segunda a segurança do sistema eleitoral, diante da nova leva de especulações levantadas por um documento do Ministério da Defesa.

“As urnas eletrônicas têm 26 anos de uma história exemplar. Durante a qual nenhum indício mínimo de fraude foi comprovado”, diz o ministro.

Segundo Fachin, as eleições deste ano “transcorrerão dentro da normalidade e institucionalidade esperadas”.

As falas do presidente do TSE ocorrem depois de o governo ter divulgado uma carta, assinada pelo ministro da Defesa, Paulo Sérgio, em que os militares levantam dúvidas sobre a confiabilidade das urnas.