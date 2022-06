Universidade do Pará vai diplomar 74 indígenas em licenciatura

A Universidade do Estado do Pará vai realizar nesta quarta, em Jacareacanga, uma formatura de 74 alunos do povo Munduruku, que serão diplomados no curso superior de Licenciatura Intercultural Indígena.

O evento vai reunir na cidade, que fica quase na divisa com o Amazonas, estudantes, paraninfos e familiares que moram nas dezenas de aldeias dentro do território do município, além do corpo técnico da instituição de ensino e o governador Helder Barbalho.