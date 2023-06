Universidade de Columbia vai formar lideranças femininas no Rio

Sediada em Nova York, a Universidade de Columbia vai lançar no Rio de Janeiro um novo programa de formação de lideranças femininas. A instituição mantém no centro da capital fluminense um dos seus dez centros globais de estudos, pesquisas e incentivos acadêmicos, que vai receber o “Columbia Women’s Leadership Network”.

O programa vai oferecer bolsas de estudos para brasileiras, com módulos presenciais no Brasil e nos Estados Unidos. As inscrições para o processo seletivo poderão ser realizadas entre a partir de julho e custam 150 reais. O valor arrecadado será revertido para as bolsas que serão concedidas.

A próxima edição será apresentada em sessões informativas, em 30 de junho, na sede do banco Credit Suisse no Brasil, em São Paulo; e em 10 de julho, na Fundação Amazônia Sustentável, em Manaus.

“Um dos principais ativos do programa é a rede que é formada por essas mulheres. Elas vêm de todo o país, trabalham em diferentes áreas e setores, têm trajetórias de vida diferentes e, ainda assim, têm propósitos sociais em comum, que acabam criando elos muito fortes entre elas. Juntas, já avançaram importantes pautas aqui no Brasil e representaram muito bem nosso país na Universidade de Columbia”, afirma Teresa Borges, gerente do programa na Columbia Global Centers Rio.

