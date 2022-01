Unipar planeja investir até R$ 600 mi em novas fábricas no Nordeste

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Em um período acelerado de fechamento de indústrias e redução de investimentos no país, a Unipar vai no caminho oposto e planeja para este ano a construção de duas novas plantas no Nordeste.

O motor da expansão é o marco do saneamento, que vai gerar novos negócios e forte demanda de cloro no longo prazo. A empresa ainda trabalha nos detalhes da modelagem das fábricas, mas já definiu como prioridades a análise de terrenos em Recife (PE) e Camaçari (BA).

A construção das duas fábricas no Nordeste deve mobilizar investimentos de até 600 milhões de reais e gerar 1.000 novas vagas de trabalho.