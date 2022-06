Unimed Odonto registra crescimento de 32% em sua carteira de clientes

A Unimed Odonto, operadora odontológica do Sistema Unimed, chegou a mais de 800.000 beneficiários no último mês.

No período de junho de 2021 a maio deste ano, a empresa alcançou crescimento de 32%, percentual acima do mercado brasileiro, que ficou em 8,25%, somando mais de 200.000 novos usuários em sua carteira, maior crescimento da empresa desde sua fundação.

Além de oferecer o benefício odontológico às grandes empresas do mercado, como um importante aliado para retenção de talentos, a Unimed Odonto mantém parceria com mais de 136 cooperativas médicas do Sistema Unimed em todo o Brasil.

Para Rodrigo Aguiar, superintendente Comercial e de Produtos na Unimed Odonto, o crescimento acelerado da carteira de beneficiários é fruto da sinergia comercial da empresa com o Sistema Unimed, que possui 341 cooperativas no Brasil.

“O sucesso na implementação de novos modelos comerciais pode ser evidenciado por meio do crescimento rápido e consistente da Unimed Odonto. Com as ações que estão previstas para o segundo semestre de 2022, pretendemos superar a marca de 1 milhão de vidas ainda no início de 2023”, afirma Aguiar.

