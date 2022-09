‘Única coisa secreta é o voto’, diz Moraes durante lacração das urnas

A exatos trinta dias do primeiro turno das eleições, o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, participou nesta sexta-feira da cerimônia de lacração dos sistemas das urnas eletrônicas.

Durante o evento, o ministro voltou a assegurar a “total transparência” do pleito e reforçou a segurança do processo eleitoral.

“Não há nada, absolutamente nada de secreto na Justiça Eleitoral. A única coisa secreta e sigilosa é o voto do eleitor, que a Justiça Eleitoral garante que isso ocorrerá”, afirmou Moraes.

O ministro ainda lembrou que, na sequência de eleições no “maior período de estabilidade democrática no Brasil republicano”, o país foi palco de uma evolução na fiscalização do processo eleitoral e responsável pelo desenvolvimento das urnas eletrônicas, “verdadeiro motivo de orgulho nacional”.

A cerimônia de Assinatura Digital e Lacração dos Sistemas Eleitorais atestou a integridade e a autenticidade dos programas eleitorais que serão utilizados nas urnas e demais equipamentos das eleições deste ano.

Os sistemas foram assinados digitalmente, além do próprio TSE, por representantes da OAB, da Polícia Federal, da Controladoria-Geral da União, das Forças Armadas e do partido político PTB.

As autoridades ainda fizeram a assinatura física das mídias (DVDs) que foram geradas nos eventos ocorridos durante a semana da cerimônia, bem como as etiquetas que lacraram o envelope contendo todas as mídias. Logo depois, os sistemas foram lacrados fisicamente e guardados na sala-cofre do tribunal.