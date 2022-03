União Brasil vai lançar presidenciável para disputar ‘prévias’ na 3ª via

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Presidente do União Brasil, o deputado federal pernambucano Luciano Bivar afirmou nesta quinta-feira ao Radar que o partido vai lançar nas próximas semanas um pré-candidato ao Palácio do Planalto. Na sequência, segundo ele, haverá uma espécie de “prévias” da chamada terceira via para definir um candidato único.

Bivar, no entanto, nega a notícia de que ele é o presidenciável do partido recém-criado, após a fusão entre PSL e DEM.

“Vamos abrir essa discussão no partido na semana que vem. Porque alguém se dispor a isso é um sacerdócio, não é fácil. Então tem algumas pessoas que nós vamos conversar sobre isso. E também têm que abdicar de pretensões. Então é isso que nós vamos fazer e essa discussão é interna, interníssima”, declarou.

“Mas vamos apresentar um candidato, como o MDB já apresentou a [Simone] Tebet, como o PSDB já apresentou o [João] Doria, como o Podemos já apresentou o [Sergio] Moro. Nós vamos apresentar o nosso também”, complementou.

Ainda de acordo com o dirigente do União Brasil, os partidos definirão um critério, de forma conjunta, para a escolha do candidato único.

“E todos que forem preteridos terão como dever moral apoiar esse candidato vencedor. Esse colégio eleitoral é que nós estamos discutindo”, afirmou.

Mais cedo, por sinal, o Radar informou que Bivar defendeu, nesta quarta, a antecipação da liberação do fundo eleitoral para financiamento das campanhas eleitorais, e que vai encaminhar o pedido ao ministro Edson Fachin, presidente do TSE.

“Em um passado recente, se justificava 45 dias antes da eleição para começar a liberar as verbas para as candidaturas. Como hoje o fundo é tudo, e é preciso que os candidatos comecem a fazer suas propagandas eleitorais, que se antecipe isso”, disse o deputado.