Bivar avisa a aliados que pretende se lançar pré-candidato ao Planalto

Sergio Moro filiou-se recentemente ao União Brasil dizendo que não havia desistido de disputar a Presidência da República. Depois de provocar uma rebelião interna por causa das falas, acabou desautorizado por uma nota da cúpula partidária.

Agora, a nova legenda dá sinais de que prepara outro movimento para mostrar que o ex-juiz é mesmo carta fora do baralho.

Presidente nacional do União Brasil, Luciano Bivar avisou caciques de outra siglas que o seu nome deve ser lançado com pré-candidato ao Planalto nos próximos dias.

Como Moro no partido, quem irá às conversas como presidenciável, portanto, será Bivar. A data, ainda em análise pela cúpula do novo partido de Moro, deve ser confirmada nesta semana.

Nesta quarta, Bivar vai se reunir com caciques do MDB e do PSDB para tratar do assunto. As siglas tentam formar uma chapa a partir da aliança dos projetos de João Doria, Simone Tebet e, claro, Bivar.