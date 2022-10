União Brasil fará reunião para decidir rumos após a eleição

Um dos maiores partidos do Congresso — com quatro governadores, 59 deputados e dez senadores –, o União Brasil já começou a se movimentar para interpretar a conjuntura política do país depois das eleições deste domingo, que consagrou Lula e interrompeu o projeto de Jair Bolsonaro no Planalto.

A cúpula da sigla fará uma reunião em Brasília nesta terça para ouvir as principais lideranças sobre que caminho seguir em relação ao novo governo que iniciará em janeiro. “Vamos ouvir o sentimento de todos para entender o caminho que a gente vai tomar — e tomar de forma conjunta. A nossa primeira tarefa é pacificar o entendimento no partido”, diz Antonio Rueda, vice-presidente nacional do partido.

Neste domingo, o presidente nacional da sigla, Luciano Bivar, disse que o momento é de “união” e de “paz” no país.