União Brasil do Rio anuncia que ficará no muro na eleição presidencial

Atualizado em 10 out 2022, 18h49 - Publicado em 10 out 2022, 18h31

Pressionado pela ala bolsonarista do partido, o presidente estadual do União Brasil no Rio de Janeiro, Waguinho, anunciou nesta segunda a decisão de liberar os membros da legenda a votarem em Lula ou Jair Bolsonaro, mas declarou apoio ao petista, com quem fará ato de campanha nesta terça.

Prefeito de Belford Roxo, cidade da Baixada Fluminense que tem mais de 500.000 habitantes, Waguinho se encontrou com Jair Bolsonaro e com Lula na sexta-feira passada, e fechou a aliança com o ex-presidente. Na nota em que divulgou a resolução nesta segunda, ele disse que, como presidente de partido e prefeito, tem “a responsabilidade de ouvir as propostas dos dois lados, vislumbrando o melhor cenário para o Estado do Rio de Janeiro e, em especial, para a Baixada Fluminense”.

Ele reafirmou que é aliado do governador Cláudio Castro, “que muito tem contribuído como gestor estadual”, e disse respeitar o presidente Jair Bolsonaro e o senador Flávio Bolsonaro — os três do PL.

“Porém, faço aqui a minha declaração de voto: no segundo turno da eleição presidencial, que irá ocorrer no dia 30 de outubro, votarei em Luiz Inácio Lula da Silva, por sua história de luta pela democracia e inclusão social, pois acredito ser este o caminho mais apropriado, neste momento, para o nosso país”, declarou.

O prefeito ganhou destaque no estado por ter conseguido reeleger a mulher, a deputada federal Daniela do Waguinho, também União Brasil, com a maior votação do Rio, mais de 213.000 votos. Os dois posaram para uma foto ao lado de Lula e do deputado estadual André Ceciliando (PT), presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro que foi candidato ao Senado, mas ficou em 5º lugar.

