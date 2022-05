União Brasil avalia dar nova missão eleitoral a Sergio Moro em SP

Veja como, ao derrubar João Doria da disputa ao Planalto, o PSDB pode ter dado um tiro no pé. Quem tem tudo a perder nessa nova fase da novela na terceira via é Rodrigo Garcia, o governador de São Paulo, que busca a reeleição.

Os tucanos agora figuram como potenciais parceiros de uma chapa liderada por Simone Tebet ao Planalto. Luciano Bivar, do União Brasil, também vai disputar a Presidência e usará o apoio do seu partido ao PSDB em São Paulo para cobrar o alinhamento dos tucanos na chapa federal. Se o PSDB escolher o MDB, perderá o apoio do União Brasil em São Paulo.

“O Luciano Bivar está melhor que a Simone Tebet nas pesquisas. O PSDB tem o nosso apoio em São Paulo e precisa pensar no que vai fazer. Se vai ficar com Simone ou com Bivar. Se decidir pelo MDB, com certeza a aliança com Garcia estará em risco. O partido pode lançar Sergio Moro ao governo de São Paulo e ver o que acontece”, diz um importante cacique do União Brasil ao Radar.

A cúpula do União Brasil vai procurar Bruno Araújo e o PSDB para ter uma conversa direta nos próximos dias. Bivar vai lançar sua candidatura no fim do mês, já escolheu seus marqueteiros, e quer brigar de igual para igual com os outros partidos pelo apoio do PSDB. A briga na terceira via, como se vê, ganhou novo fôlego.