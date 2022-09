União Brasil atrasa repasses para campanha de Soraya Thronicke

A campanha de Soraya Thronicke ao Palácio do Planalto informou nesta quinta que tem mantido e manterá todas as atividades previstas durante o processo eleitoral, apesar de atrasos de repasses de recursos entre as contas do seu partido, o União Brasil, e o seu comitê eleitoral.

A demora, segundo nota divulgada pela assessoria, se deu “em razão dos ritos que devem ser seguidos para assegurar absoluta conformidade e respeito à legislação eleitoral”. A campanha de Soraya reforçou que não houve qualquer prejuízo às atividades da campanha e nem a interrupção das agendas programadas.

Até o momento, partido enviou 22,1 milhões de reais para a candidatura da presidenciável, que já contratou 27,2 milhões em despesas. A campanha recebeu apenas 70.000 reais de doações de pessoas físicas.

Candidato a vice na chapa de Soraya, o economista Marcos Cintra foi ao Twitter negar uma notícia de que havia renunciado à candidatura e declarou que estará sempre ao lado da senadora. Ele afirmou que cancelou alguns eventos por “problemas internos, inclusive em outros estados”.

Nesta quinta, Soraya deu duas entrevistas pela manhã e tem uma visita prevista a Jundiaí (SP) às 13h30. De volta à capital paulista, ela passará por media training (treinamento de mídia) e à noite dará uma entrevista ao vivo a um podcast.