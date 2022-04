União Brasil aprova pré-candidatura de Luciano Bivar ao Planalto

A Comissão Executiva Nacional do União Brasil aprovou na manhã desta quinta a pré-candidatura do presidente do partido, o deputado federal Luciano Bivar, ao Palácio do Planalto.

“Há alguns meses o União Brasil tem trabalhado incansavelmente na tentativa de construir uma candidatura que ofereça esperança de um futuro melhor para todos os brasileiros”, diz a nota divulgada há pouco, assinada por toda a cúpula da legenda.

Segundo o comunicado, a partir de agora o União Brasil “se reunirá com os demais partidos que compartilham os mesmos ideais e projetos em busca de um nome de consenso”.

Como se tornou pré-candidato, juntando-se a João Doria, do PSDB, e Simone Tebet, do MDB, Bivar vai se afastar da “mesa de negociações” por uma candidatura única da chamada “terceira via”.

A tarefa agora caberá ao vice-presidente nacional do União Brasil, Antônio de Rueda, e dos líderes do partido na Câmara, Elmar Nascimento, e no Senado, Davi Alcolumbre.