Uma vitória e uma derrota do país no 7 de setembro

Depois de quatro anos vivendo os tormentos de uma aventura golpista no Planalto, o país terá, nesta quinta, um feriado de 7 de setembro sem ameaças nem discursos antidemocráticos. Não há caminhões a caminho de Brasília para invadir a Esplanada. O resgate do caráter cívico e democrático deste feriado é uma vitória importante.

Democracia, no entanto, não se ataca apenas com faixas com pedidos de golpe e com discursos radicais. A corrupção, quando institucionalizada e instalada em importantes gabinetes da República, pode ser tão ameaçadora à Constituição quanto um aloprado clamando por golpe no gramado do Congresso.

O declínio da Lava-Jato é também uma derrota marcante neste feriado. Nesta quarta, o ministro Dias Toffoli, do STF, abriu caminho para o desmonte final da operação, não na esfera jurídica — porque isso já se dava a conta-gostas em decisões individuais de magistrados — mas no caminho histórico.

Flagrados em tenebrosas relações com empreiteiras estão hoje em festa e preparando ações para recuperar patrimônio, dinheiro pago em multas e acordos e até para pedir reparação moral ao Estado. A decisão de Toffoli, com todas as suas interpretações políticas, não é só uma “reação do sistema”, como gritam os defensores da operação surgida no Paraná. É a derrota de um país que não consegue investigar corruptos sem também cometer irregularidades. A decisão de Toffoli é possível porque quem deveria fazer o certo, certo não o fez.

Quantas operações de combate à corrupção já foram anuladas em tribunais por irregularidades cometidas no curso de investigações? São muitas. A Lava-Jato foi uma grande oportunidade para o país punir corruptos e mostrar que o crime não compensa. Com tudo que se sabe hoje sobre o que se passava nos grupos de Telegram do Paraná, a operação tornou-se, para contornos históricos, uma grande oportunidade perdida.

A democracia também sai derrotada quando o país se mostra incapaz de punir quem avança contra as leis para enriquecer e se perpetuar no poder.