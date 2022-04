Uma viagem na história da música brasileira contada por mulheres negras

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Em formato de série com debates e convidadas, o projeto Vozes Negras – A Força do Canto Feminino será lançado no mês que vem — Teatro Prudential dia 19 de maio — para enaltecer grandes talentos negros femininos da música brasileira e rever e reviver seu legado, propondo um diálogo contra preconceitos.

Com direção de Gustavo Gasparini e dramaturgia de Rodrigo França, o projeto produzido pela Aventura pretende levantar pautas sobre feminismo negro, a importância e o papel das cantoras e compositoras negras na história da música brasileira.

A temporada carioca vai unir teatro musical e fórum de ideias, com participação de nomes como Djamila Ribeiro, Conceição Evaristo, Jurema Werneck e Flavia Oliveira, em celebração ao legado das grandes divas da música brasileira.

No elenco, vozes como Analu Pimenta, Bárbara Sut, Ester Freitas, Roberta Ribeiro e Vanessa Brown, e Verônica Bonfim.