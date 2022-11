‘Uma decisão minha mal tomada muita gente sofre’, já disse Bolsonaro

Em silêncio enquanto a baderna de seus apoiadores avança pelas cidades brasileiras, Jair Bolsonaro disse num evento evangélico, em outubro de 2021, que chorava no banheiro, escondido de Michelle, por ter consciência de que uma decisão errada dele prejudicaria “muita gente”.

“Quantas vezes eu choro sozinho no banheiro em casa? Minha esposa nunca viu”, disse Bolsonaro. “Eu não sou mais um deputado. Com todo respeito aos deputados, mas se ele errar um voto pode não influenciar em nada. Mas uma decisão minha mal tomada muita gente sofre, mexe na Bolsa, no dólar, no preço do combustível”, seguiu o presidente.

O silêncio de Bolsonaro desde que perdeu a eleição é uma decisão errada que prejudica até mesmo os apoiadores fanáticos do presidente, que gastam dinheiro e se arriscam em protestos ilegais e sem futuro nas rodovias. As redes sociais mostram que os bloqueios bolsonaristas já registraram brigas, disparos de armas de fogo e prejuízos materiais aos caminhoneiros. Há ainda a decisão do STF que estipulou pesadas multas. Em vez de chorar no banheiro, o presidente poderia fazer a coisa certa.