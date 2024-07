Uma aposta no Planalto sobre quando Lula fará mudanças no seu ministério

Sempre que é questionado se vai fazer uma reforma ministerial, Lula nega e diz estar feliz com seus auxiliares de primeiro escalão — hoje, aliás, são 39.

No Planalto, a aposta de um aliado próximo do presidente é que nada muda até o fim de 2024, mas que algumas trocas podem ocorrer no começo do ano que vem, para marcar a segunda metade do governo.

Até agora, apenas quatro ministros deixaram o governo: Gonçalves Dias (GSI), Daniela Carneiro (Turismo), Ana Moser (Esporte), em 2023, e Flávio Dino (Justiça e Segurança Pública), em fevereiro deste ano, depois de ser indicado para o STF.

Houve ainda as trocas internas de Márcio França, que foi de Portos e Aeroportos para Empreendedorismo, e de Paulo Pimenta, da Secom para a Secretaria Extraordinária de Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul.