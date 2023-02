Um mês depois, o vídeo de Lula sobre a tentativa de golpe

A exemplo do que fez o STF com as imagens de destruição protagonizadas por seguidores golpistas de Jair Bolsonaro no dia 8 janeiro, Lula divulgou um vídeo nesta quarta, dia que marca o primeiro mês do ataque histórico, para condenar as ações terroristas e mandar um recado aos radicais.

“Todas essas pessoas que fizeram isso serão encontradas e serão punidas. Aqui, que ninguém, nunca mais, ouse, com a bandeira nacional nas costas, se fingindo de nacionalistas, fazer o que fizeram”, diz Lula.

O vídeo ainda relembra outra fala importante do petista no curso das investigações da negligencia militar que facilitou a ação dos golpistas. “Houve negligência de quem deveria não ter negligência”, diz Lula.

