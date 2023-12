Última semana de trabalho do ano tem pauta cheia no Congresso

Após a Câmara aprovar a reforma tributária e a medida provisória que regulamenta a isenção tributária para créditos fiscais vindos de subvenção para investimentos, na sexta-feira passada, o Congresso terá uma última semana de trabalho em 2023 com a pauta cheia nas duas Casas.

“De segunda a sexta, todos os dias de sessão pra votarmos e terminarmos o ano bem. Orçamento, LDO, possibilidade de apostas, a questão do combustível do futuro, pode entrar crédito de carbono, tem o ensino médio, então tem uma pauta razoável”, comentou o presidente da Câmara, Arthur Lira, na sexta.

Com a intenção de “esgotar a pauta” antes do fim do ano legislativo, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, sinalizou que pode convocar sessões conjuntas do Congresso na quarta, na quinta ou nos dois dias, para votar a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual.