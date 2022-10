Twitter registra quase 2 milhões de menções a Carla Zambelli

Atualizado em 30 out 2022, 16h03 - Publicado em 30 out 2022, 16h02

Por Ramiro Brites Atualizado em 30 out 2022, 16h03 - Publicado em 30 out 2022, 16h02

A deputada federal reeleita Carla Zambelli (PL) virou um dos temas mais comentados das redes sociais no sábado após sacar arma e apontar contra um homem, em uma rua de São Paulo. De acordo com levantamento do software da Vox Radar, a parlamentar foi tema de mais de 1,7 milhão de conteúdos no Twitter.

Os usuários da rede, além de mencionar o nome da parlamentar, também usaram a hashtag #zambellinacadeia (Zambelli na cadeia), cobrando punição à deputada por conta do ocorrido. Apesar da repercussão negativa, a deputada não havia sido tão comentada neste ano.

Entre às 18h e a meia-noite, a aliada do presidente Jair Bolsonaro foi citada em mais de 1,5 milhão de conteúdos, equivalente a uma média de 4.196 posts e compartilhamentos por minuto. O levantamento da startup O Pauteiro indica que o pico de menções foi entre 21h e 22h, com 548 mil conteúdos. Neste período, foram 9.133 conteúdos por minuto, o que a média de 152 publicações por segundo.