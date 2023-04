Tudo que o país não precisava agora era de uma CPMI, mas… Lá vamos nós

Os golpistas de 8 de janeiro foram identificados, investigados e presos. As ações estão seguindo seu curso na Justiça. É preocupante, para um país que precisa olhar para o futuro, que as agendas prioritárias do Parlamento sejam tragadas por um embate político que só interessa à polarização entre bolsonaristas e petistas.

O que ganha o país ao deixar em segundo plano o marco fiscal de Fernando Haddad para gastar tempo e dinheiro com brigas teatrais numa CPMI? Nos últimos dias, os principais atores políticos em Brasília mostraram que há foco em quase tudo, menos no necessário.

Não faz muito tempo, os chefes do Legislativo perderam dias valiosos brigando por causa do rito de tramitação de medidas provisórias. Depois, uma indicação de um desembargador no TRF-1 mobilizou ministros do governo Lula, parlamentares e até integrantes do Supremo em outra crise sem relação com o que interessa ao país. Lula, por sua vez, meteu-se numa longa discussão sobre Ucrânia em suas viagens internacionais, negligenciando o trabalho político de formação de uma base parlamentar necessária para fazer o país avançar.

Haddad, ao que parece, é o único ator a travar o debate que interessa ao futuro do país, mas tem falado quase sozinho no front. Desde a semana passada, quando a instalação da comissão tornou-se inevitável por causa dos vídeos do Planalto, a agenda prioritária na economia perdeu espaço para toda sorte de discussões e barganhas entre partidos pelos cargos na comissão.

Imagine o que será da agenda legislativa quando os debates da comissão começarem: pedidos de convocação, prisão, quebra de sigilo e toda sorte de atos contra Bolsonaro, contra ministros de Lula, contra militares, contra figurões de ambos os lados da polarização.

Enquanto esse embate segue, diferentes setores travam nas sombras do Congresso debates para desvirtuar a reforma tributária — ainda distante de tornar-se realidade — e para enfraquecer os pontos do marco fiscal recentemente apresentado.

Os aliados de Lula parecem preocupados primeiro em combater Bolsonaro, o bolsonarismo e tudo que ele representa para as próximas eleições, caso o projeto petista siga pelo caminho atual de perda de popularidade. A CPMI terá um custo politico ao governo, assim como a CPI do MST e outras que virão.

Ter mordido a isca da oposição, a quem o barulho da CPMI realmente interessa, pode custar caro ao plano de voo econômico do governo no Congresso.