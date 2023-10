Tucanos se manifestam contra Leite por suspender convenção do PSDB-SP

Atualizado em 21 out 2023, 18h35 - Publicado em 21 out 2023, 12h50

A decisão do presidente nacional do PSDB e governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, de suspender a convenção estadual do partido em São Paulo agravou ainda mais a crise interna entre os tucanos.

O atual diretor da Executiva Estadual, Marco Vinholi, mobilizou membros do partido contra a decisão de Leite de suspender a votação dos filiados e instalar um comissão provisória. O manifesto conta com assinatura de quadros importantes do partido como o ex-governador de SP Rodrigo Garcia e o ex-senador Aloysio Nunes.

Leite enfrenta na Justiça a legitimidade da presidência nacional do partido em processo movido pelo prefeito de São Bernardo do Campo, Orlando Morando — também signatário do manifesto. No âmbito nacional, o partido também é dirigido por uma comissão provisória.

A convenção municipal da capital paulista também foi suspensa sob suspeita de filiação em massa para influenciar na escolha da diretoria. Leite instalou um comitê comandado pelo ex-tesoureiro da Executiva Estadual, Orlando Faria, para comandar o diretório paulistano.

Confira a nota na íntegra:

Manifesto contra a decisão da Executiva Nacional que cancelou a convenção do PSDB-SP

O PSDB de São Paulo, cumprindo todas as exigências estatutárias, vem, ao longo dos últimos meses, com a participação da militância, de prefeitos, dos deputados estaduais e federais, preparando a sua convenção para o dia 29 de outubro, quando ocorreria uma grande festa, no modelo que já vem sendo feito nos últimos 35 anos.

Neste cenário de plena regularidade regimental e entusiasmo de todos foi que, de forma inadmissível, fomos informados de que a Executiva Nacional determinou a suspensão deste importante momento do nosso partido sem qualquer motivo plausível e sem ouvir os deputados estaduais e federais que integram a nossa agremiação.

Esperamos, por óbvio, que está inoportuna decisão da presidência nacional seja imediatamente revista com o efetivo cancelamento da mesma e com o restabelecimento da convenção do próximo dia 29. E assim aguardamos, pois a nefasta ingerência nacional na autonomia do Estado de São Paulo simboliza uma afronta a nossa tão defendida democracia interna e evidencia a total desconexão do presidente nacional Eduardo Leite com aquilo que representa o pensamento majoritário do nosso estado.

E mais, tal conduta arbitrária e ditatorial se constitui em uma ofensa a todos que integram o PSDB de São Paulo que, por conta da suspensão ora questionada, sequer poderão indicar seus delegados para votarem livremente e escolherem os seus candidatos na convenção nacional do partido que ocorrerá no mês de novembro.

Fica, portanto, registrado nesse documento nossa absoluta contrariedade e repúdio a ação desagregadora tomada pelo presidente nacional da nossa agremiação!

1- Rodrigo Garcia – ex-governador de São Paulo;

2- Aloysio Nunes Ferreira – Ex-Senador da República, ex-Ministro da Justiça de FHC, Deputado Federal e candidato a Vice-Presidente da República pelo PSDB

3- Carlos Sampaio – Deputado Federal e ex-líder do partido na câmara por 4 vezes;

4-Duarte Nogueira – Prefeito de Ribeirão Preto, ex-líder do partido na Câmara Federal;

5-Orlando Morando – Prefeito de São Bernardo do Campo (maior cidade governada pelo partido no Brasil);

6-Antonio Imbassay – ex-governador da Bahia, ex-prefeito de Salvador, ex-Ministro de Estado, ex-líder do PSDB na Câmara Federal;

7-Vitor Lippi – Deputado Federal e ex-prefeito de Sorocaba:

8-Fernando Alfredo – PSDB – SP;

9-Maria Lucia Amary – Deputada Estadual por 6 mandatos no PSDB;

10-Cecé – Ex-prefeita Taquarivaí – Prefeita por 4 Mandatos no PSDB;

11-Carla Morando – Deputada Estadual – 2 mandatos deputada estadual PSDB, ex-líder do PSDB na Alesp;

12- Célia Leão – ex-deputada estadual por 8 mandatos no PSDB, ex-líder do PSDB na Alesp e secretaria de estado;

13-Marco Vinholi – Presidente Estadual do PSDB-SP, membro da executiva nacional da Federação PSDB-Cidadania, ex-deputado estadual, líder do PSDB na Alesp;

15-Edna Martins – presidente do Psdb Mulher do Estado de São Paulo, presidente do Diretório Municipal de Araraquara;

16-Sônia Delfino – Coordenadora de articulação política do PSDB mulher do Estado de São Paulo, Ex Presidente do PSDB mulher Guarulhos;

17- Lindamar Saba Silva – 1ª Vice Presidente do PSDB MULHER do Estado de SP e Presidente do PSDB MULHER do Município de Ilha Comprida -SP;

18-Nathália da Silva Geraldo – Vereadora pelo PSDB, Líder de Bancada do Diretório Municipal e Presidente do PSDB Mulher de Fartura;

19-Elvira Morandini -Presidente PSDB Mulher Ribeirão Preto-SP;

20-Cássia Carpi, fundadora do PSDB Mulher de Jundiaí, membro do PSDB Mulher e da executiva municipal do PSDB Jundiai;

21-Angela Manetta, uma das fundadoras do PSDB Ourinhos (nº 75 – 1989), membro do Diretório Zonal Butantã e Membro do PSDB Mulher SP;

22 – Daniela Mendes – (Taubaté) Sec. PSDB MULHER ESTADUAL SP;

23 – Erika Santos – Coordenadora de Comunicação do PSDB Mulher do Estado de São Paulo;

24-Adriana G Zink – Presidente do núcleo de suplentes do diretório municipal SP

25- Nilzete Barbosa – filiada PSDB Bauru

26 – Vereadora Professora Aline de Lima – filiada no PSDB de Aguaí/SP.

27- Lia de Souza – Filiada do PSDB de Sertãozinho/SP

28-Almira Ribas Garms, Ex vereadora de Paraguaçu Paulista por 4 mandatos pelo PSDB, Ex Prefeita de Paraguaçu Paulista, Ex Presidente Secretariado De Mulheres do estado SP, Membro da Executiva do PSDB SP e do Secretariado Mulheres

29 – Esilda Alciprete, secretaria do PSDB Mulher de Sjcampos, SP.

30- Erika Affonso, no 3° mandato de Vereadora pelo PSDB. Presidente do Diretório municipal do PSDB no município de Bananal/ SP no Vale do Paraiba.

31 _ Mirian Cristina Ramos Marçal – Membro PSDB Mulher, Ribeirão Preto – SP

32- Luciano Luna – Presidente do núcleo inter-religioso

33- Dilador Borges – Prefeito de Araçatuba

34- Marcos Neves – Prefeito de Carapicuiba

35- Fred Guidoni – Presidente Associação Paulista de Municípios

36 – Gilberto Pereira – Presidente Núcleo Sindical do PSDB SP

37 Ivan Lima – Presidente do Secretariado Estadual da Militância Negra do PSDB de São Paulo TUCANAFRO – SP