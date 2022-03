TST adere à tradução simultânea em Libras

O Tribunal Superior do Trabalho vai publicar nos próximos dias um ato determinando que todas as sessões de julgamento da Corte tenham tradução simultânea na Língua Brasileira de Sinais, a Libras. A decisão também compreende materiais em vídeo elaborados pelo tribunal, que também passariam a contar com opções de conteúdo inclusivas.

“A inclusão tem que ser para todos e o acesso amplo à Justiça é uma de nossas missões, garantindo os princípios da dignidade e da democracia”, afirma o presidente do TST, ministro Emmanoel Pereira.

A assinatura do documento marca o início do processo que vai culminar na contratação do serviço para todas as transmissões do tribunal. A inclusão de legenda nos vídeos também está prevista no pacote.