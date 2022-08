No olho do furacão por causa da campanha eleitoral que se inicia nos próximos dias, o TSE vai virar cenário de filme.

Os salões do tribunal serão abertos a 80 artistas do elenco — artistas, figurantes e equipe de produção — do filme As polacas.

Segundo o tribunal, a Migdal Produções Cinematográficas — responsável por filmes como Minha mãe é uma peça, Irmã Dulce entre outros longas — vai usar o salão central da Corte, dois salões laterais, as escadarias da entrada principal do prédio, o subsolo e o estacionamento nas filmagens. A autorização vale por três meses.