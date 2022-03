TSE vai triplicar número de urnas auditadas na eleição

A partir de sugestões apresentadas pelos integrantes da Comissão de Transparência das Eleições, no TSE — aquela comissão nova criada pelo ministro Luís Roberto Barroso, no ano passado, para aprimorar procedimentos no sistema eleitoral –, o presidente do tribunal, ministro Edson Fachin, decidiu aumentar o número de urnas usadas no chamado “teste de integridade” da urna, aquele procedimento que acontece no dia das eleições e é feito por uma empresa externa de auditoria.

Até as eleições passadas, eram cerca de 100 urnas auditadas. Para esse ano, a ideia é triplicar esse número de máquinas testadas.

“Renovando o compromisso desta Justiça Especializada com esta interlocução cooperativa, informo que esta Presidência, após sistematizar as diversas contribuições apresentadas ao longo desse período e depois de submetê-las aos setores de tecnologia da informação desta Corte, cuja expertise tem assegurado a higidez das urnas eletrônicas há mais de vinte e cinco anos, apresentará oportunamente ao Plenário proposta regulamentar que amplia a visibilidade das já existentes transparência e confiabilidade das urnas eletrônicas”, diz Fachin num ofício assinado recentemente.

Fachin ainda analisará outras propostas do colegiado em relação ao pleito. “O procedimento dialógico e colaborativo que vem sendo levado a efeito no âmbito da Comissão de Transparência Eleitoral, tem propiciado ao Tribunal Superior Eleitoral o aporte de valorosas contribuições que, ao mesmo tempo em que atestam estar bem estruturado o sistema eleitoral, vão ao encontro de múltiplas metodologias disponívíeis relacionadas à integridade do sistema eletrônico de votação”, diz o ministro.