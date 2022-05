TSE tem coragem para lutar contra quem não crê na democracia, diz Moraes

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Alexandre de Moraes deu um duro recado a Jair Bolsonaro e à turma que tenta desestabilizar as próximas eleições. Segundo o ministro — que é vice-presidente do TSE —, juízes e servidores da Justiça Eleitoral brasileira têm “coragem para lutar” contra aqueles que não acreditam na democracia.

Moraes, que assumirá a presidência do tribunal em agosto e estará à frente dos trabalhos durante as eleições de outubro, discursou nesta quinta em sessão que marcou os 90 anos de criação do TSE.

“[A Justiça Eleitoral] nasceu com muita vontade de lutar pela democracia e com muita coragem de lutar contra um sistema que, à época, era um sistema que tentava capturar a vontade soberana do povo, desvirtuando os votos que eram colocados nas urnas”, disse.

“Esse foi o surgimento da Justiça Eleitoral: com vontade de concretizar a democracia e coragem para lutar contra aqueles que não acreditam no Estado democrático de direito. Esta mesma vontade democrática e essa coragem republicana nós temos hoje na Justiça Eleitoral brasileira.”