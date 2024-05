TSE suspende prazos processuais de ações que envolvam o Rio Grande do Sul

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes assinou nesta terça-feira uma portaria suspendendo os prazos processuais originários do Rio Grande do Sul na Corte Eleitoral entre os dias 2 e 10 de maio, por conta da situação de calamidade provocada pelas fortes chuvas e inundações que atingiram o Estado nos últimos dias.

O ato prevê a suspensão também para os casos em que as partes sejam representadas, de forma exclusiva, por advogados inscritos na seccional gaúcha da OAB.

A medida não se aplica, no entanto, às medidas de urgência, como habeas corpus, mandados de segurança, tutelas de urgência e reclamações.