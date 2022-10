TSE pune perfis bolsonaristas e pede identificação de 28 contas nas redes

Atualizado em 18 out 2022, 17h49 - Publicado em 18 out 2022, 16h55

O ministro Benedito Gonçalves, do TSE, acatou ação da campanha de Lula contra Jair Bolsonaro e mais de 40 bolsonaristas. Até o dia seguinte às eleições, os canais do YouTube Brasil Paralelo, Foco do Brasil, Folha Política e Dr. News devem suspender as monetizações resultantes de assinaturas e de publicidade. As pessoas jurídicas que administram essas contas também não podem impulsionar os conteúdos “político-eleitorais”.

O documentário “Quem mandou matar Jair Bolsonaro?”, que seria lançado pelo Brasil Paralelo na próxima segunda, a seis dias do segundo turno, não poderá ser exibido até o dia 31, sob pena de multa de 500.000 reais. Além da produtora, os canais Foco do Brasil e Folha Política serão multados em 50.000 reais, caso reproduzam conteúdos políticos produzidos por eles, “especialmente envolvendo os candidatos Jair Messias Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva, seus partidos e apoiadores”.

O YouTube é o responsável pela desmonetização desses canais e, caso não o faça, deve pagar multa diária de 20.000 reais a cada um dos usuários da plataforma, que seguirem lucrando com os conteúdos. O ministro ainda determina que Google, Twitter e YouTube informem os dados de 28 perfis que não foram identificadas. Se as plataformas não enviarem as informações à Justiça Eleitoral, devem excluir as contas.