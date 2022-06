TSE promove reunião da Comissão de Transparência Eleitoral nesta segunda

Em meio à polêmica alimentada pelos inúmeros ataques de Jair Bolsonaro à Justiça Eleitoral e pela recente cobrança do ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, por prestígio às Forças Armadas, o TSE promove na tarde desta segunda uma reunião conjunta da Comissão e do Observatório de Transparência Eleitoral.

Convocado no último dia 9, o encontro marcado para as 15h será comandado pelo presidente do tribunal, Luiz Edson Fachin — alvo de ataques cada vez mais frequentes do inquilino do Palácio do Planalto. E terá entre os participantes o representante das Forças Armadas na CTE, o general Heber Garcia Portella, comandante de Defesa Cibernética do Exército.

A comissão e o observatório foram criados em setembro do ano passado, na gestão do ministro Luís Roberto Barroso, e contam com integrantes de instituições e órgãos públicos como Câmara, Senado, TCU, PF e Ministério Público, especialistas em tecnologia da informação e representantes da sociedade civil focados em direitos humanos, democracia e ciência política, entre outras áreas.