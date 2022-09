TSE proíbe uso eleitoral de Bolsonaro na ONU e lives na residência oficial

O plenário do TSE acatou nesta terça duas ações do PDT, e de Ciro Gomes, contra o candidato à reeleição, Jair Bolsonaro. De acordo com as denúncias, o presidente usou das atribuições do cargo para fins eleitorais.

Uma das ações proíbe Bolsonaro de “transmitir lives de cunho eleitoral, destinadas a promover a sua candidatura ou de terceiros, utilizando-se de bens e serviços públicos a que somente tem acesso em função de seu cargo de Presidente da República, inclusive o Palácio da Alvorada, o Palácio do Planalto”.

Em caso de descumprimento, o candidato deve pagar multa de 20 mil reais por cada live. A Corte também determinou que os “vídeos produzidos nas condições referidas” sejam removidos das páginas de propaganda declaradas no TSE, sob pena de multa de 10 mil reais por postagem.

Outra decisão determinou que o candidato à reeleição não use imagens captadas no “discurso proferido por Jair Messias Bolsonaro na 77ª Assembleia Geral das Nações Unidas (Nova York, EUA)”. O presidente deve substituir os materiais já produzidos, inclusive os que já foram destinados à propaganda eleitoral gratuita de rádio e televisão, sob pena de multa de 20 mil reais.

A determinação também restringe as falas do presidente na Embaixada Brasileira em Londres, quando Bolsonaro viajou para participar do funeral da Rainha Elizabeth II. Caso o presidente faça uso eleitoral das imagens captadas na Inglaterra a multa também está fixada em 20 mil reais.

