TSE proíbe transporte de armas e munições durante eleições

A três dias do primeiro turno, o TSE proibiu na manhã desta quinta o transporte de armas e munições em todo o país por parte de colecionadores, atiradores e caçadores (os CACs) durante as eleições. A restrição vale do dia anterior ao dia seguinte ao pleito — ou seja, de sábado a segunda-feira.

A resolução foi aprovada durante sessão administrativa no plenário do tribunal, por unanimidade.

Essa é a segunda medida tomada pelo tribunal neste período eleitoral para restringir a circulação de armas durante as eleições. No último dia 30 de agosto, os ministros decidiram proibir o porte de armas nos locais de votação e no perímetro de 100 metros das seções eleitorais — com a exceção de agentes de segurança que estejam trabalhando.