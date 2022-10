TSE oferece nova ferramenta para checar fake news

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Lucas Vettorazzo e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

10 out 2022, 11h48

Por Ramiro Brites 10 out 2022, 11h48

O TSE disponibilizou nesta sexta uma nova ferramenta para checar informações supostamente falsas. O Tira-Dúvidas é acessado por meio de uma conversa no Whatsapp. Os conteúdos que não foram conferidos pelas agências parceiras da Corte, podem ser enviados e o material será repassado a um grupo de checadores.

Assim que o conteúdo for verificado, o cidadão que acionou o TSE recebe uma resposta pelo Whatsapp e pode confirmar se a informação é correta ou mentirosa. Para acionar a ferramenta, basta acessar na lista de contatos o número +55 61 9637-1078 ou clicar neste link wa.me/556196371078.

As informações falsas podem ser denunciadas por meio do Sistema de Alerta de Desinformação, que está no ar desde junho deste ano. Assim, o eleitor consegue indicar para o TSE uma notícia descontextualizada, manipulada ou falsa. Também é possível apontar números de telefone suspeitos que replicam mensagens mentirosas.