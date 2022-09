TSE multa Lula em R$ 10 mil por propaganda eleitoral antecipada

O plenário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiu nesta terça multar em R$ 10 mil o candidato do PT à presidência por pedir voto antes de 16 de agosto, data de início oficial da campanha. O PDT e o postulante ao Planalto pelo Partido Novo, Felipe d’Avila, denunciaram Lula pela conduta durante o evento “Vamos juntos pelo Brasil e pelo Piauí”.

Em Teresina, Lula pediu, em 3 de agosto, voto para si, para o candidato a Senador Wellington Dias, e para Rafael Fonteles, que concorre ao Palácio de Krenak.

“Eu queria pedir para vocês, cada mulher, ou cada homem do Piauí, que tem disposição de votar em mim, que tem disposição de votar no Wellington. Eu queria pedir para vocês que no dia 2 de outubro, vote em mim, vote no Wellington, mas primeiro, vote no Rafael porque ele vai cuidar do povo do Piauí”, disse o ex-presidente aos eleitores piauienses.

A relatora da denúncia foi a ministra Maria Claudia Bucchianeri. A multa foi definida por unanimidade. Além disso, o candidato deve tirar o trecho em que pede voto no vídeo publicado do evento. O ministro Ricardo Lewandowski pediu que o vídeo fosse publicado na íntegra, uma vez que o período de campanha já está válido. Mas, os demais membros do tribunal discordaram da intervenção.

Continua após a publicidade