TSE multa Damares por fake news sobre Lula ensinar jovens a usar crack

O ministro Paulo de Tarso Sanseverino, do TSE, condenou a ex-ministra do governo Bolsonaro, Damares Alves, por propaganda eleitoral antecipada negativa. A decisão prevê pagamento de multa de 5 mil reais.

A Coligação Brasil da Esperança, do PT, denunciou que Damares publicou, em suas redes sociais, um vídeo com informações falsas, com o título “Cartilha do Governo Lula ensinava jovens a usar crack”. Na publicação, a candidata bolsonarista ao Senado pelo Distrito Federal, dizia que um conteúdo com medidas de redução de danos a dependentes era um incentivo ao uso da droga.

“A disseminação de desinformação mediante a descontextualização do conteúdo da cartilha produzida pelo Ministério da Saúde durante o governo Lula, visto que não trazia, segundo alega, nenhuma orientação destinada ao incentivo do uso de drogas, mas, sim, medidas voltadas a reduzir danos à saúde de pessoas que pretendem deixar o uso dessas substâncias”, diz a decisão.