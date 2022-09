TSE manda derrubar vídeos que colocam Lula contra o agronegócio

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Lucas Vettorazzo e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A ministra do TSE Carmén Lúcia determinou nesta segunda-feira que vídeos que dizem que Lula seria contrário ao agronegócio sejam removidos das redes sociais. Os advogados da campanha do petista ingressaram no tribunal contra uma série de publicações de perfis ligados a Jair Bolsonaro.

“Trata-se de estratégia de desinformação, com evidente distorção dos fatos, para que o cidadão conclua que a fala ‘agronegócio deve ser eliminado da Terra’ seja atribuída ao candidato Luiz Inácio Lula da Silva”, observou a ministra em sua decisão.