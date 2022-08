TSE manda apagar posts que relacionam Lula a falso irmão de Adélio

A ministra Maria Claudia Bucchianeri, do TSE, determinou a remoção imediata de publicações que relacionam o ex-presidente Lula a um falso irmão de Adélio Bispo, o autor do atentado contra Jair Bolsonaro.

As postagens mostram a foto de um homem ao lado de Lula, afirmando tratar-se do irmão de Bispo. No entanto, o homem na foto não é familiar do agressor de Bolsonaro. Trata-se do médico Marcos Heridijanio, que foi candidato ao cargo de deputado federal pelo PT em 2018.

A liminar foi concedida no domingo em representação apresentada pela campanha petista. “A disseminação de tal desinformação faz parte de um braço de uma campanha de propagação de fake news que visa violar o processo eleitoral e distorcer a percepção e a opinião do eleitor quanto ao candidato Lula, verificando-se que o conteúdo impugnado é veiculado nas redes sociais desde meados de 2020 e vem sendo desmentido desde então pela mídia e por meio de diversas agências de checagem de fatos, como a Fato ou Fake, Aos Fatos, PaiPee e AFP Checamos, entre outras”, dizem os advogados Marcelo Winch Schmidt e Cristiano Zanin, na representação.

Facebook, Kwai, Twitter e Gettr têm o prazo de 24 horas para remover as publicações. A ministra determinou ainda que as redes forneçam os dados de acesso e registro, além do endereço de IP para identificação dos responsáveis pelas páginas em que foram publicadas as postagens.

“A difusão de informações inverídicas, descontextualizadas ou enviesadas configuram prática desviante, que gera verdadeira falha no livre mercado de ideias políticas, deliberadamente forjada para induzir o eleitor a erro no momento de formação de sua escolha”, diz a ministra em sua decisão.