TSE julga nesta terça lisura nos resultados do 1º turno em quatro estados

25 out 2022, 13h26

Por Ramiro Brites 25 out 2022, 13h26

O plenário do TSE decide nesta terça sobre a apuração de votos para presidente e vice no Ceará, Sergipe, Maranhão e Goiás. Na semana passada, a Corte aprovou os resultados do primeiro turno nos demais estados, sem identificar nenhuma anormalidade capaz de influenciar nas eleições.

A apreciação sobre os votos ainda não foi concluída, pois o relator Ricardo Lewandowski pediu aos tribunais regionais “as informações referentes a eventuais recursos apresentados perante as Juntas Eleitorais, bem como àqueles oferecidos contra o resultado geral divulgado pela Comissão Apuradora das eleições”.

O Tribunal também deve votar nesta sessão se a veiculação de propaganda eleitoral é obrigatória na Rádio Senado. O processo já tramita há meses no Judiciário e atende a consulta do presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco (PSD).

Outra pauta analisada pelos ministros é o pedido de reforço à segurança dos estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins e Acre, no dia das eleições. O presidente do TSE, Alexandre de Moraes, aprovou, em decisão monocrática, o apoio da Força Federal. Agora, o plenário julga se está de acordo com a determinação.