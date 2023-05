TSE julga ação de partidos de esquerda que mira mandato de Dallagnol

O TSE vai julgar nesta terça o registro de candidatura de Deltan Dallagnol (Podemos-PR). Eleito com mais de 344.000 votos, o deputado é alvo de uma ação de partidos de esquerda que questiona se o ex-procurador da força-tarefa da Lava-Jato em Curitiba poderia ter disputado as eleições, já que ainda respondia a sindicâncias, reclamações disciplinares e pedidos de providências no CNMP.

A chamada Lei da Ficha Limpa proíbe magistrados e membros do Ministério Público de lançarem candidatura se tiverem pedido exoneração ou aposentadoria voluntária na pendência de processos disciplinares. Os partidos argumentam que, embora não respondesse a processos disciplinares quando pediu desligamento do MPF, Dallagnol era alvo de reclamações administrativas e sindicâncias e que esses procedimentos são “equiparados” aos termos previstos na Ficha Limpa.

Dallagnol já venceu no TRE paranaense e também obteve parecer favorável no MP eleitoral do estado. “O que o TSE vai julgar é um recurso da federação do PT, que não se conformou de ter perdido todas as ações que entrou contra Deltan na Justiça Eleitoral”, diz a defesa de Dallagnol.