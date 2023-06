TSE forma maioria para declarar Bolsonaro inelegível por oito anos

A ministra Cármen Lúcia anunciou há pouco, no TSE, que acompanhou o relator da ação contra Jair Bolsonaro, Benedito Gonçalves, para declarar o ex-presidente inelegível por oito anos. Com o voto, o placar está 4 a 1 e o tribunal formou maioria contra Bolsonaro.

Esta é a quarta sessão dedicada ao julgamento da ação, apresentada no ano passado pelo PDT por conta de uma reunião do então presidente com embaixadores, na qual ele questionou a segurança do sistema eleitoral brasileiro. Os ministros Floriano de Azevedo Marques também acompanharam o relator e Raul Araújo votou contra.

